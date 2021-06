Jedovatý nebo jedlý? Odborníci se v poslední době přiklánějí spíše k té první variantě. Ucháč obecný, který začal právě nyní růst na Novoměstsku, je zatím stále velkou neznámou. „Nikdy jsem tuto houbu na Novoměstsku neviděl,“ podotkl mykolog z Nového Města na Moravě Oldřich Pojezný.

Ucháč obecný. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Ucháče obecného mu přinesl ukázat houbař z Petrovic. „Našel to pan Mužátko v trávě na louce. Nevěděl co to je, tak mi houby přinesl, abych mu je určil. Donesl jich celý košík," usmál se Oldřich Pojezný.