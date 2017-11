Na místě po zbourané pekárně radnice nabízí tři parcely

Bystřice nad Pernštejnem – Tři stavební pozemky na místě po bývalé pekárně v Zahradní ulici zájemcům o stavbu rodinných domů nabízí bystřická radnice. Plocha jednotlivých parcel je kolem tři sta metrů čtverečních.

„Cena je dva tisíce korun za metr čtvereční plus DPH a stavebník musí zahájit stavbu do dvou let od prodeje a do pěti let ji zkolaudovat,“ informoval starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. Podmínkou prodeje je rovněž převzetí územního rozhodnutí a projektu pro územní rozhodnutí.

„Existuje nějaké typové řešení, jak by měly domky vypadat. Je tam málo místa, tak aby tam třeba někdo nechtěl postavit několikapatrovou budovu - něco, co by do ulice nezapadlo,“ upřesnil starosta.

Pokud mají lidé zájem o větší stavební místo, ta budou aktuálně k dispozici v rozvíjející se lokalitě Rovinky. „Je tam dvanáct připravených parcel, nenabízí je však město, ale developer, kterému jsme prodali část pozemků v lokalitě,“ řekl Karel Pačiska.

Někdejší pekárna, kterou bystřická radnice před několika lety koupila v dražbě už s tím, že rozpadající se objekt zbourá, šla k zemi loni. O zchátralou budovu totiž nikdo nestál. „Museli bychom se o ni z titulu výkonu státní správy stejně postarat, až by začala ohrožovat bezpečnost v ulici,“ poznamenal místostarosta Bystřice Josef Vojta.

Po demolici, s níž ve spolupráci s ochranáři ze Správy chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy souvisel i přesun čapího hnízda z komína na sloup o kus dál, byly na budoucích stavebních parcelách provedeny terénní úpravy.