Opravu hokejového stadionu vzali v Meziříčí od podlahy. Kromě ledové plochy a jejího okolí však bude nový také strop a šatny. Přestavba vyjde na třiačtyřicet milionů korun. Na úpravy dohlíží ředitel Sportoviště VM Michal Hořínek. „Jakmile bude oprava hotová, vrátí se do města liga i veřejné bruslení . S pracemi a postupem jsme spokojení,“ popisuje Hořínek aktuální vývoj přímo na sportovišti. Deníku dále prozradil, kdy stadion otevře, jak oprava ovlivní sezonu i jaké jsou další plány do budoucna.

Ve Velkém Meziříčí opraví zimní stadion, bruslařům začne sezona později

Mladí i dospělí hráči zatím trénují po stadionech v okolí. Jezdívají například do Třebíče nebo Velké Bíteše. Také první zápasy nové sezony si na svém stadionu neužijí . „Přípravné zápasy hrají hokejisté venku. Ani pár ostrých zápasů doma nestihnou. Ještě řešíme, jak utkání přeložíme. Variant je vícero,“ říká Hořínek s tím, že práce jdou rychleji oproti původnímu harmonogramu. Hotovo by mělo být do konce září. „Máme náskok zhruba tří týdnů. Původně jsme měli otevřít až v říjnu,“ dodává.

Diváci při zápasech lépe uvidí i uslyší. To má podpořit lepší sportovní atmosféru při zápasech. „Zvýšili jsme poslední dva stupínky ke stání na tribuně. Doteď mezi nimi nebyl skoro žádný výškový rozdíl. To jsme změnili a na kluziště fanoušci už dohlédnou pohodlněji. Upravili jsme zároveň akustiku. Dříve trvala ozvěna z hlášení pět sekund. Echo jsme zkrátili na polovinu,“ vysvětluje ředitel.

Vlastník: Město Velké Meziříčí

Provozovatel: Sportoviště VM, příspěvková organizace

Kapacita: 1200 diváků

Vybavení: 7 kabin, bufet, restaurace

Rozměry ledové plochy: délka 56 metrů, šířka 27 metrů

Pouštění hudby či oznámení o trestech nebude tak rušivé díky akustickým panelům na stropě stadionu. Ten je zbarvený modrou a bílou barvou. To jsou totiž klubové barvy klubu meziříčských hokejistů. Stejně laděné jsou i mantinely. Novou vizáž dostaly také šatny. „Starý a špinavý koberec na stěnách jsme vyměnili za nový a modrý. Jiné jsou i lavičky,“ vyjmenovává změny Hořínek. Novinkou je taktéž rampa pro vozíčkáře, ze které mohou zápasy sledovat. Ta doposud na stadionu chyběla.

Ve Velkém Meziříčí opravují zimní stadion, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Přestože budou do podzimu opravy hotové, do pár let se dělníci na hokejový stadion vrátí. V plánu je totiž druhá etapa rekonstrukcí. „Až to půjde, budeme pokračovat přístavbou šaten za halou směrem k řece. Letos jsme neupravovali ani strojovnu, ale na její vylepšení příště taky dojde,“ předesílá Michal Hořínek, co se bude dít dál.