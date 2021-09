Nešlo však o zázračné zmizení světce, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o obyčejnou krádež. „Mívali jsme tu sochu svatého Jana. Stávala u silnice ve směru na Strážek. Tu nám někdo v devadesátých letech minulého století ukradl,“ vysvětlil starosta Moravce Oldřich Uhlíř.

„Socha už se nikdy nenašla,“ dodal.

Moravecké obyvatele zmizení sochy světce dodnes mrzí. „Uvažujeme o tom, že necháme udělat její repliku. Stejně jako nechali ve Strážku udělat novou sochu svaté Barbory,“ nastínil plány obce Oldřich Uhlíř.

V sousedním Strážku řešili podobnou situaci před pár lety. Socha svaté Barbory, patronky horníků, dělostřelců, architektů, pokrývačů, zedníků, stavebních dělníků, zvonařů, kovářů, kameníků, tesařů, zvoníků, hrobníků, kuchařů, řezníků a sedláků, stávala u silnice k Moravci už od 18. století. Ještě v roce 1968 byla zvěčněná na fotografii. poté ale ze svého podstavce zmizela.

Znovuobnovení sochy inicioval v roce 2013 tamní amatérský historik Petr Brychta. Barborčina následovnice, dílo místního sochaře Milana Slavíka, tehdy dostala nejen zbrusu nový podstavec a umístění, ale i vizáž. „Museli jsme pro ni nalézt nové místo z několika důvodů. Svah, kde původně socha stála, není stabilní. Kdyby nová socha spadla, byla by to velká škoda. Navíc se musí nyní dodržovat určité ochranné pásmo od silnice a není tam ani kde zaparkovat. Původní sokl je také památkově chráněný a bylo by hodně problematické získat povolení na nainstalování nové sochy. A chtěli jsme také, aby naše svatá Barborka byla spíše v centru obce,“ vysvětlil tehdy Petr Brychta

„Původní socha byla předlohou té nynější, ale není její dokonalou kopií, protože podle fotografie se přesná kopie dá těžko vytvořit. Tato je z pískovce, u té původní ani nevíme, z čeho byla,“ pokračoval.