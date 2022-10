Pokračuji, říká po volebních fackách šéf ČSSD Michal Šmarda. Doma vyhrál

Studii rozvoje koupaliště, na které se pracuje už několik let, by chtěl postupně měnit. „V plánu nejsou žádné velkolepé atrakce, spíše drobné prvky. Jde nám o to, abychom tu lokalitu nepřehltili. Nejdůležitější je komunitní sad, který byl vysazený v minulém roce. Další částí je písečná pláž, ta vznikne přímo u vody. Zájem je také o lanové centrum. Pokud vznikne, bude mít přírodní charakter,“ upřesnil dále Šmarda. To znamená například i využití vzrostlých stromů, které jsou v okolí.

Koupaliště je v Novém Městě oblíbené, kvalita vody se však v průběhu léta kazí. „Ke konci prázdnin už není moc ke koupání,“ upozornil Michal Dvořák. Na to by se chtělo příští vedení města také zaměřit. „Zkoumali jsme, proč se voda kazí. Na začátku léta je pokaždé velmi čistá a kvalitní, v průběhu července a srpna se pak zhoršuje. Dobrá je vždy buď do konce července, nebo do poloviny srpna. Myslíme si, že jedním ze zásadních důvodů zhoršení kvality je splach z polí nad koupalištěm. To totiž leží pod kopcem. Chtěli bychom to nějakým způsobem vyřešit. Samozřejmě ve spolupráci se zemědělci,“ dodal Šmarda.