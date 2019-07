Nové Město na Moravě - Cykloturné po obcích, městysech a městech, ve kterých v uplynulých letech poskytoval hospicovou péči, připravil na léto Domácí hospic Vysočina se sídlem v Novém Městě na Moravě. Od roku 2011 pracovníci hospice ve žďárském okrese doprovázeli v závěrečném období života 317 pacientů a jejich blízkých rodinných příslušníků.

Ředitel hospicu Petr Hladík vykonal pouť na bájnou horu Říp. | Foto: archiv Petra Hladíka

Celkem je připraveno dvanáct tras v celkové délce 545 kilometrů ve žďárském okrese s malými přesahy do sousedních okresů. V itineráři jsou zahrnuty rovněž obce, které hospic finančně podporují. „Turné je poděkováním za důvěru klientů a za podporu, které se nám dostává od veřejnosti a od zastupitelstev obcí. Návštěvami chceme připomenout i to, že je možné naplnit přání většiny lidí dožít závěr života v domácím prostředí se svými nejbližšími. Do třetice touto cestou upozorňujeme na trvající výzvu Darujte den pro hospic, prostřednictvím které může veřejnost hospic podpořit. Potřebujeme prostředky především na rozjezd dětské paliativní péče,“ uvedl motivy akce ředitel Domácího hospice Vysočina Petr Hladík.