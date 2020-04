„Knihobudka z atria a sportbedna z Farčat se každoročně přes zimní období uklízí. A na jaře se pak vracejí zpět. Vzhledem k aktuální situaci se na svá místa tento rok vrátí o něco později. Až po ukončení nouzového stavu,“ vysvětlila Radka Remarová, komunitní koordinátorka žďárského úřadu.

Na knihy z knihobudky i na letní cvičení na Farských humnech si už lidé zvykli. „Chybí mi to. Já jsem využívala obojí. Na Farčata jsem chodila s dětmi, ty se tam vyřádily. A knihobudka je zase moje srdeční záležitost. Vždycky jsem tam našla něco na čtení. A když mi doma nějaká knížka přebývala, tak jsem ji zase donesla do knihobudky já. Ať si ji užije někdo další,“ usmála se Jana Dvořáková ze Žďáru nad Sázavou. „Snad se brzy všechno vrátí do starých kolejí,“ dodala.