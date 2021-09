„V tuto chvíli je na účtu přibližně milion čtyři sta tisíc korun,“ informoval předseda mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko Michal Drápela.

Kam konkrétně peníze půjdou zatím ještě není pevně dané. Určité představy už ale lidé z mikroregionu mají. „Chceme to dát tam, kde je to nejvíce potřeba. Hodláme celou částku dát jedné obci, zřejmě to bude Moravská Nová Ves, která byla nejvíc postižená,“ sdělil Michal Drápela.

„Peníze by měly být použity na obnovu obecního majetku nebo na opravu školy. Víme, že se jim peněz schází poměrně hodně, ale každá koruna dobrá. Oni už budou vědět, jak je nejlépe využít,“ dodal.