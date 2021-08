Firma Žďas slaví letos kulatou sedmdesátku. „27. srpna v jedenáct hodin před sedmdesáti lety měl Žďas první tavbu. Při této příležitosti jsme se dohodli na společném projektu,“ odkryl pozadí nových lavic v centrálním městském parku první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Město společně se strojírenskou firmou oslovily tři umělce, jejichž úkolem bylo vytvořit návrh díla pro veřejné prostory. Mělo jít o plastiku s ústředním motivem srdce. „Mottem Žďasu je „naše srdce tvoří budoucnost“. Proto to mělo být srdce. Nicméně umělecký kovář Pavel Jekl, který byl nakonec pro vyhotovení projektu vybraný, nás přemluvil k tomu, že by bylo lepší vytvořit něco, co nebude samoúčelné. Něco, co bude sloužit veřejnosti,“ pokračoval Martin Mrkos.

Zmíněný umělec viděl srdce Žďasu v metalurgii. „Konkrétně v provozu kovárny a slévárny. Po dohodě s firmou využil několik již hotových odlitků a ty použil při návrhu tří velkých parkových lavic v industriálním stylu,“ vysvětlil žďárský starosta.

Na originální, více než šestimetrové lavice může usednout i několik desítek lidí. Na slavnostní představení tohoto monumentu k sedmdesátinám Žďasu si ale veřejnost bude muset ještě chvilku počkat. „Uskuteční se symbolicky v pátek 27. srpna v jedenáct hodin,“ informoval Martin Mrkos.

Na Farčatech v poslední době přibyly i další novinky. „Otevřelo se tam přes léto nové bistro. Je to karavan, to ale není finální podoba. Ta by se příštím roce měla přetavit do moderního upraveného lodního kontejneru,“ avizoval další plánovaní změny Martin Mrkos.

Bistro letos jede ve zkušebním provozu. „Provozuje ho nájemce a nájem je symbolická jedna koruna za rok. Chtěli jsme hlavně, aby se tento prostor ekonomicky oživil a aby se tam konaly i doprovodné kulturní a společenské akce. I proto „vyrostl“ v blízkosti bistra i stan pro menší akce,“ vyjádřil se Martin Mrkos.