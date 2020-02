„V sobotu 8. února si mohou zájemci přijít zalyžovat na sjezdovku na Fajtově kopci v netradiční hodiny, a to od deváté hodiny večerní až do jedné hodiny ranní,“ potvrdil šéf velkomeziříčského ski areálu Jiří Pálka.

To ale není vše, co bude nadšeným lyžařům, kteří si tuto příležitost nenechají ujít, nabídnuto. „V provozu bude také občerstvení ve ski baru. Ski klub nabízí pro noční lyžování neomezený tarif za tři sta korun, který platí od v době od jednadvaceti hodin do jedné hodiny ráno,“ doplnil Jiří Pálka.

Ski areál Fajtův kopec, který se nachází v nadmořské výšce 550 metrů, má dopravní spojení přímo z dálnice D1. Tamní parkoviště má kapacitu 200 míst.