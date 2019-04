„Mlýnek je už vyčištěný a nachystaný na napuštění náhonu, přípravy na jeho slavnostní spuštění jsou v plném proudu,“ informovala o přípravě akce Alice Hradilová z Horáckého muzea.

Dřevěné soustrojí s pohybujícími se postavičkami poháněné vodním kolem od 40. do 70. let minulého století tvořil na potoce u své chalupy ve Víru na Bystřicku tamní obyvatel Vincenc Navrátil. Původní mlýnek čítal jenom několik dřevěných figurek, které rozpohybovala síla vodního proudu. Jejich počet byl autorem, seřizovačem tkalcovských stavů, v průběhu let rozšiřován – později s pomocí syna Adolfa vytvořil rozsáhlý figurální soubor čítající na sedm desítek figurek. Pro převod pohybu byly použity součástky z vírské textilní továrny, kde Vincenc Navrátil pracoval jako údržbář.

Jeho potomci v roce 1986 technickou památku věnovali Horáckému muzeu, kde je uložena, takže na dvorku muzea klape její kopie s použitými původními prvky pohonu. V Horáckém muzeu byla představena v roce 1995, později byla ještě rozšířena o náhon s vodníkem. Unikátní soubor vyřezávaných postaviček, které se pohybují pomocí systému táhel poháněných vodním kolem, je v sezoně spouštěn denně v pravidelných intervalech.

Současně s mlýnkem se v muzeu otevře také sezonní expozice nazvaná Strašidelné podzemí. „Strašidla se po zimě do sklepení muzea vrátila už ve středu 24. dubna,“ dodala Alice Hradilová.