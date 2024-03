Na D1 havaroval náklaďák. Řidič zasypal oba směry dálnice zeleninou

Na 138. kilometru D1 ve směru na Brno došlo v sobotu 30. března k dopravní nehodě, při které nákladní vozidlo narazilo do středových svodidel. Při tom se vysypal náklad převážené zeleniny, a to do obou směrů dálnice. Oznámení o nehodě přijala policie krátce před třetí hodinou ráno.

Na D1 havaroval náklaďák. Řidič při ní zasypal silnici zeleninou | Foto: Policie ČR