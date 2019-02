Žďársko – Zatímco milovníci zimních sportů při pohledu na zasněženou krajinu jásají, myslivcům přidělává sněhová nadílka vrásky na čele. Hluboký sníh jim ve většině částí regionu komplikuje cestu ke krmelcům, kde je za stávajícího počasí pravidelné přikrmování zvěře nezbytné.

Lesníci v zimě zvěři přilepšují senem, vojtěškovými granulemi, ovsem, řepou i kaštany. | Foto: Deník/Petr Jeřábek

„Kdo má sněžnice, už je dávno vytáhl. Někteří míří ke krmelcům na lyžích, případně na čtyřkolce. Mnozí ale neváhají brodit se hlubokým sněhem nemalé vzdálenosti pěšky,“ popsal současnou situaci v lesích Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

Ke krmným zařízením se teď myslivci vydávají zhruba dvakrát do týdne. A co zvěři předkládají? „Základem je především kvalitní seno, ideálně pak letnina, což jsou například sušené kopřivy, maliní nebo jeřabiny, dále zrní, zvláště oves nebo ječmen. A třeba zajícům lze přilepšit i větvemi ovocných stromů, které mohou okusovat,“ vyjmenoval několik příkladů Miloš Kučera z Mysliveckého sdružení Sněžné na Novoměstsku.

Některá myslivecká sdružení v regionu zvěři zase v zimě servírují i speciální granulovanou směs, v níž nechybějí potřebné vitaminy a minerály; samozřejmostí pak je i dodání dostatku soli do takzvaných slanisek. „Zatím je to ještě relativně dobré v tom, že hodně myslivců má krmivo uskladněné přímo v senících u krmelců, takže ho nemusejí na místo dovážet, což by za těchto podmínek bylo dost těžké. Doufáme, že současný průběh zimy už nebude mít dlouhého trvání,“ podotkl Oldřich Sedlář. Ten zároveň apeluje na lyžaře a další návštěvníky lesů, aby v těchto dnech dopřáli zvěři klid alespoň přímo v bezprostřední blízkosti krmných zařízení. Cílem myslivců totiž podle jeho slov je, aby se zvířata u krmelců posilnila a následně v jejich blízkosti takzvaně zalehla a odpočívala.

„Zvěř nyní potřebuje nabrat tukové zásoby, aby se dožila zdárně jara, a ne se zbytečně vyčerpávat při úprku před lidmi v hlubokých závějích. Už vůbec by pak neměli návštěvníci lesů mířit ke krmelcům se psy – pach šelmy totiž zvěř obzvláště stresuje,“ vysvětlil Sedlář.