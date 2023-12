Už v půlce prosince rozjeli sjezdovky na Harusově kopci Nového Města na Moravě. Lyžařské středisko tam má převýšení sto deset metrů. Podle provozovatele Karla Klapače by potřebovali, aby mrzlo víc. „Není to žádná hitparáda. Zimy teď už nebývají tak silné jako v minulosti. Jsme aspoň rádi za to, co je. Zvykli jsme si,“ podotkl.

Klapač zároveň dodal, že lidé chuť lyžovat neztrácejí. „Volají nám a zajímají se, jak to se sjízdností vypadá. Očekávám, že hlavní nápor teprve přijde,“ uvedl. Ceník na Harusově kopci zůstává stejný jako loni.

Na Vysočině mohou zájemci využít také skiareál Fajtův Kopec. Ten leží u Velkého Meziříčí a pět minut jízdy od dálnice D1. Ředitel Jiří Pálka Deníku potvrdil zasněžování. „Počasí je stejné jako v posledních letech. Zasněžujeme tak, jak nám dovolí. Vidíme, že lyžaři mají o sjezdovky velký zájem. Skokově totiž narostl počet lidí, kteří sledují naši webovou kameru. Tam jsou také nejaktuálnější informace,“ uvedl s tím, že zvažují navýšení vstupného o pár procent.

Ski areál také mají v obci Dědkov, která leží jižně od Žďáru nad Sázavou. Od okresního města je středisko vzdálené necelou půl hodinu jízdy. Podobně daleko je areál vzdálený také od Jihlavy i Třebíče. V Dědkově už také upravují svahy a připravují vleky. Cena lyžování zůstává stejná jako v loňském roce.

Podobně na tom jsou také ve Svratce. Sjezdovka se nachází v severovýchodní části chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Vlek ve středisku je dlouhý čtyři sta metrů a nabízí převýšení delší než osmdesát metrů. Sjezdovku ve Svratce uměle zasněžují.

Na lyžování jsou připravení také ve Vysočina Aréně u Nového Města na Moravě. Sezonu pro běžkaře zde zahájili už v neděli sedmnáctého prosince. Pokračovat v ní budou i v sobotu před Štědrým dnem i čtyřiadvacátého prosince. O půl dvanácté bude areál přístupný pro lyžování veřejnosti.

