Myslivci sčítají škody, vítr poničil i posedy a krmelce

Žďársko – Nejenom lesníkům nadělal vrásky orkán Herwart, který zasáhl Českou republiku v neděli 29. října. Také myslivci na Žďársku nyní postupně sčítají škody, jež po řádění silného vichru v lesních porostech zůstaly.

„Mám informace například z Kněževsi, kde mi hlásili poničené kazatelny, krmelce, a dokonce také umělou noru. To je nepříjemné mimo jiné i proto, že se zrovna v této honitbě mají konat na jaře příštího roku zkoušky loveckých psů v norování,“ postěžoval si Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.

Poškozená myslivecká zařízení evidují také například ve Smrčku na Bystřicku nebo ve Velké Losenici na Žďársku. „Určitě to ale není zdaleka všechno, pouze mi to jednotlivá myslivecká sdružení nehlásí. Není to ani jejich povinnost. Někteří se ale zajímali o to, zda se na poničené zařízení stahuje běžné pojištění,“ vysvětlil Oldřich Sedlář. Aby však myslivci mohli žádat náhradu škody, museli by podle jeho slov mít uzavřené pojištění majetku, což si ale většina sdružení z finančních důvodů dovolit nemůže.

Problémem jsou pro myslivce navíc hůře přístupné lesy, kam se nyní potřebují kvůli již zahájenému přikrmování zvěře pravidelně dostávat. Právě předkládání kvalitní potravy je v období zhruba do poloviny prosince totiž pro zvěř z hlediska vytváření tukových zásob před zimou nejdůležitější.

„Obáváme se rovněž o krmivo, které už je obvykle v této době uskladněné uvnitř v krmelcích. Pokud popadané stromy stavby nějak poškodily, mohlo dovnitř napršet a krmení tak znehodnotit,“ konstatoval Oldřich Sedlář.