Muzeum zaplnily kostičky lega

Velké Meziříčí – Do pestrobarevného světa kostiček ze stavebnice Lego se mohou ponořit návštěvníci nové výstavy, která je od 7. listopadu k vidění v meziříčském muzeu.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Putovní expozice Petra Šimra představuje například část rozsáhlé sbírky dnes již nevyráběných kousátek, chrastítek a kostiček pro batolata, známých dříve pod pojmem Lego Baby Primo. Zájemci mají možnost si prohlédnout také robotí svět Bionicle, vláčkodráhu, novinky z letošního roku nebo středověké dračí hrady. Především dětští návštěvníci pak jistě ocení i hrací koutek, kde si lze nějaký vlastní výtvor z kostiček lega poskládat.

Výstava je otevřena denně kromě pondělí, a to až do 14. ledna 2018. Návštěvníci mohou přijít vždy v době od devíti ráno do poledne a poté mezi třináctou do šestnáctou hodinou. Provozní doba během vánočních svátků bude ještě upřesněna na webu muzea. Dospělí zaplatí vstupné čtyřicet korun, děti od dvou let polovic.