Milovníci místní historie se tak dozvědí známé i méně známé zajímavostmi týkající se centra Žďáru nad Sázavou. Například to, jak vypadalo žďárské náměstí v minulosti a jací lidé tam bydleli.

„A také to, kdo a proč nechal na hotel Veliš postavit lva, jak původně vypadalo divadlo, co vše mohli lidé zažít v panské lázni, k čemu sloužila radnice, trojiční sloup, studna, hanba, nebo šatlava, kolik bran vedlo do města, kde byl Kozí rynek, jak se žilo věžnému a jaké měl povinnosti a zda je slavná socha ryby na náměstí skutečně rybou,“ doplnil žďárský historik Miloslav Lopaur.

Pokud by se chtěl někdo vydat po stopách místních válečných událostí, pak se s ním muzejníci vypraví na místa důležitých událostí, bojů i lidských tragédií. „Například k vypáleným domům pod tvrzí, jejíž požár znamenal zánik muzejních sbírek. Nebo na místo popravy rukojmích a náletů sovětských letadel na prchající německé jednotky. Dozvědí se i příběh židovského pokladu v Nádražní ulici nebo to, proč „kaťuše“ na náměstí mířily na Zelenou horu, a že první sovětský voják vstoupil do města na koni ráno 10. května 1945,“ řekl Lopaur.

„Uvidí i ukázky zbraní i výstroje a výklad průvodce bude doprovázený bohatou obrazovou přílohou,“ doplnila Dvořáková.

Nabízené procházky se budou konat denně mimo pondělí v době od 9 do 16 hodin. „Je to podle domluvy. Vstupné činí deset korun pro dospělého a pětikorunu pro děti a důchodce. Více informací obdrží a objednávky mohou lidé podávat na telefonních číslech 566 688 116 a 731 181 839 nebo osobně v budově Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou,“ sdělila Dvořáková.