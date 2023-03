Dříve tam místní chodili na pivo, pak hospoda v Herálci na Žďársku chátrala a teď v ní budou mít masnu a byty. Přestavba budovy začne v obci letos, aby byla připravená do příštího léta. Rekonstrukce vyjde na několik milionů korun, většinu pokryje dotace od ministerstva průmyslu a obchodu.

V Herálci přestaví hospodu. Bude tam masna i byty. | Foto: Se souhlasem obce Herálec

Pod názvem Gregůrkova zná dům s číslem popisným 91 herálecký rodák Petr Hamák. „Je mi třicet a tu hospodu znám spíš z vyprávění. Vím, že místním chybí, i to, že se změny plánovaly dlouho. Když tam bude obchod s masem a další užitečné věci, tak to lidem určitě pomůže. Zvlášť těm, kteří se často nemohou dostat do okolních obcí. Já teď žiju ve Žďáře, odmala jsem tam byl zvyklý jezdit, takže mi to nescházelo,“ řekl Hamák, který za Herálec hrává fotbal.

Novoměstská nemocnice pořídila nové sanitky, jejich předchůdkyně hrála v seriálu

Bývalá hospoda kromě nového využití získá také opravenou střechu, zateplení a topení. „Obyvatelé na ten objekt mají hodně vzpomínek. A o byty podle mě zájem určitě bude,“ přiblížil starosta Zdeněk Gregor s tím, že obec budovu s číslem popisným 91 odkoupila před třemi lety.

Že je přestavba dobrý nápad si myslí předseda zdejší tělovýchovné jednoty Stanislav Suchý. „Bude to užitečné. A větší nabídku sortimentu ocením, i když mi tady nic konkrétního neschází,“ uvedl.