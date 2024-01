Co se dále dočtete:

Kdy jste s chystáním museli začít?

Na přípravách jsme začali pracovat už na podzim loňského roku. Veškeré přípravy probíhají ve vzájemné koordinaci s pořadatelem mistrovství, s policií, Krajem Vysočina i s obcemi v okolí.

Bude potřeba nějaká nová nebo speciální technika?

Žádnou speciální techniku zajišťovat nemusíme. Co se týče sypačů, tak v KSÚSV jich máme dostatečné množství. V údržbě si budeme vypomáhat z okolních cestmistrovství. Zajistili jsme dostatečné množství traktorových radliček, kdyby náhodou hrozil velký spad sněhu, jako tomu bylo na začátku prosince a pak před Vánocemi.

Bude šampionát největší zatěžkávací zkouškou?

Bude to veliká zkouška v případě, že budou klimatické podmínky podobné, jako právě na začátku prosince nebo před Vánocemi. Představíme-li si, kolik tisíc návštěvníků plánuje přijet. Aby se všichni včas a bezpečně dostali na místo konání, tak to bude opravdu veliká výzva. Pokud budou klimatické podmínky dobré, tak bychom měli vše zvládnout. Ale uvidíme, co si na nás počasí připraví. Klidně může mrznout a pršet jako minulý týden.

Museli jste navýšit zásoby posypu či jiných potřebných věcí?

Posypové soli máme dostatečné množství. Samozřejmě vlivem údržby v aktuální sezoně jsme už dost vysypali. Je to zhruba dvanáct tisíc tun. Ale sklady dle potřeby doplňujeme, takže v tomto ohledu nevidíme problém. Co se týče inertních materiálů, tak je to stejné jako u soli. Skladové zásoby postupně doplňujeme dle potřeby.

Na které oblasti Žďárska se budete muset zaměřit?

Pokud se bude zavírat silnice I/19 kvůli parkování, tak se budeme muset speciálně zaměřit na objízdné trasy, které povedou po silnicích druhých a třetích tříd. Dále se budeme muset zaměřit na hlavní příjezdové trasy jak od dálnice po silnici II/353, tak na silnice I/19 od Havlíčkova Brodu, I/37 od Ždírce nad Doubravou a také na silnici II/360 ve směru od Poličky.

