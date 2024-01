„Máme větší zásoby pití, jídla i ingrediencí na dezerty. Očekáváme hodně turistů z Česka i ciziny, takže budeme mít více brigádníků na baru. Zároveň prodloužíme otevírací dobu. V neděli a pondělí míváme běžně zavřeno. Přes mistrovství však budeme mít nově otevřeno,“ vyjmenovala kavárnice, jak se šampionátu přizpůsobí.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém městě má svoje známky, podívejte se

Někteří provozovatelé však zvolili opačný přístup a žádné speciální kroky nepodnikají. Nemají totiž s tamními sportovními kláními dobré zkušenosti.

Velká očekávání nemá například obchodník Stanislav Hlavatý, který má prodejnu na náměstí. „Na minulém mistrovství nás pořadatelé a město namlsali. Jak nám to pomůže a kolik lidí se tu ukáže. Nakonec z toho zůstalo zklamání. Letos se proto nijak speciálně nepřipravujeme. A když nás to nebude bavit, tak zavřeme a půjdeme si užít sport. Uděláme lépe,“ rozhodl muž.

PŘEHLEDNĚ: Program mistrovství světa v biatlonu. Kdy pojedou české hvězdy?

Hlavatý ale i přes zkušenosti z minulých let neztrácí naději.

„Před těmi jedenácti lety zavřeli náměstí. Byla tu postavená nějaká tribuna. Letos to tak nebude, tak třeba do centra zavítá víc lidí. Ale falešné naděje si nedělám. Radši budu tentokrát očekávat zklamání, abych skončil překvapený. Minule jsem to udělal přesně opačně a nevyplatilo se mi to,“ přehodnotil svůj přístup.

Biatlon na vlastní oči? Pospěšte si! Vstupenky ještě jsou, ale rychle mizí

Že si Nové Město udělá dobrou reklamu a akcí pomůže i místním podnikatelům, doufá starosta Michal Šmarda. „Více než úspěchy českých sportovců jsou pro mě důležitější jiné podmínky. Například počasí. Je důležité, aby si lidé, kteří sem přijdou, akci užili. A chtěli se sem zase vrátit. Pomůže to určitě i místní ekonomice. Je to pro všechny velká šance,“ prohlásil Šmarda na slavnostním otevření Vysočina Areny.

Více o MS v biatlonu 2024 si přečtěte ZDE.

Jana Zdražilová se stará o pekařství Řečice u náměstí. „Když bývá světový pohár, tak žádná lidská kalamita nenastává. Jenže teď to potrvá dva týdny a těžce se předpovídá. Předzásobili jsme se, ale otevírací doba nám zůstane stejná jako dosud. Zábavná ale bude jazyková bariéra. Neumíme anglicky, takže se vždycky domlouváme rukama nohama. To je aspoň nějaké zpestření, kterého si všimneme,“ přiblížila žena její úhel pohledu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Vysočina Arena je připravená na mistrovství světa v biatlonu. Podívejte se

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek