/FOTO/ Nové Město na Moravě žije biatlonem a někteří místní podnikatelé chytili takříkajíc příležitost za pačesy a přicházejí s bohatou nabídkou.

K nákupu biatlonového zboží před krámkem láká především figurína Fanouš. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

„Manžel by chtěl biatlonovou čepici. Máte jich tady ale obrovskou spoustu, takže si bude muset asi přijít vybrat sám,“ rozhlíží se zákaznice po koutku s biatlonovým zbožím v papírnictví pod nemocnicí.

K nákupu biatlonového zboží před krámkem láká především figurína Fanouš. Fanoušek Fanouš sedící na lavičce už k biatlonovým závodům zkrátka patří. Stejně jako zboží, které je v obchůdku k mání – od biatlonových čepic přes vlajky, hrkačky a trubky až po trika, mikiny, čelenky a další fanouškovské nezbytnosti.

V papírnictví pod nemocnicí se zejména v závodních dnech dveře netrhnou. „Už jsme tu dlouho nebyli, ale teď, cestou na závody, jsme se stavili. Jsem překvapená, co toho tady je. Určitě neodejdeme s prázdnou,“ směje se žena, kterou k navštívení obchůdku přiměly její dvě děti, sedmiletá Kateřina a dvanáctiletý Filip. „No, vidíte, co už si toho vybrali. Budu to muset trochu zredukovat,“ dodává.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jazykový šok ve Městě: máme překladač, smějí se Švýcaři. Němec nerozuměl Anně K