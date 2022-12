V pátek odpoledne by se mohla poprvé rozjet jediná čtyřsedačková lanovka v kraji, a to v Lukách nad Jihlavou. „Naše myšlenka je, že bychom o víkendu jeli. V sobotu určitě, ale snažíme se připravit vše už na pátek odpoledne. Je to loterie, počasí se může změnit,“ uvedla za skiareál Luka nad Jihlavou Magda Vaňková s tím, že aktuální informace zájemci najdou na webu a facebooku.

Tam mohou zájemci zároveň sehnat kontakt, kde objednat vánoční dárek v podobě skipasu - nejen do Luk, ale i na Křemešník. „Dárkové skipasy mohou dostat ještě do Vánoc, to stihneme,“ sdělila Magda Vaňková. Sněžná děla pracují i na Křemešníku, také tam by se mohlo začít lyžovat už v pátek. „Pokud to rozjedeme, víkend se bude jezdit od rána do večera a od pondělí do pátku jen odpoledne,“ dodala za oba areály jejich provozovatelka.

Na Vysočině sněží a mrzne, na dálnici je snížený rychlostní limit

Sjezdovky chystají i další vlekaři napříč krajem. O blížícím se startu sezony hovoří třeba i na Čeřínku. „Zasněžujeme, zatím všechno funguje,“ hlásil v pondělí odpoledne Jiří Pálka ze Skiareálu Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí. Start sezony však nechtěl odhadovat, i on odkázal lyžaře na web a facebook, kde všichni najdou aktuální informace.

Pondělní chumelení uvítali v Lyžařském areálu Kadlečák u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Sněžná děla ale museli přes den vypnout, byly dva stupně nad nulou. „Lidé volají a ptají se, jestli stihneme připravit svah na víkend, ale zatím na to nedokážu odpovědět. Možná připadne dost sněhu, ale spíše myslím, že víkend nestihneme,“ odhadl Jaroslav Kaiser z Kadlečáku.

Srdíčko plesá

Do stopy se už mohou vydat běžkaři, sněhová vrstva zatím ale není stoprocentní. „V lokalitě Čeřínek jsme byli včera, teď jsme zkoušeli i Vysokou. Jsou to první úpravy, ale další sníh, který připadl, nám pomohl. Podmínky se pomalu vylepšují,“ zhodnotil v pondělí odpoledne Martin Kratochvíl ze spolku Lyžařské Jihlavsko.

U Nového Hojkova je nyní čtyřkilometrový okruh upravený válcem a v některých pasážích frézou. „Sezona na Vysočině zahájena týden po Mísečkách. Srdíčko plesá,“ neskrýval své nadšení běžkař Jiří Racek, který si již první lyžování této zimy na strojově upraveném sněhu vyzkoušel. Lyžovat se dá i na Fryšavském ledovci a na okolních kopcích na Žďársku. Tam však zatím stopy strojově upravené nejsou.

Vodní radovánky na Vysočině od Nového roku podraží v Jihlavě, Třebíči i ve Žďáru

Od nedělního večera, kdy teplota klesla k mínus sedmi stupňům, vyrábí sníh i děla v areálu Českého mlýna v Jihlavě. „Uvidíme, kolik stihneme udělat sněhu. Cíl je, aby to na vánoční svátky bylo k dispozici. Bude záležet i na počasí,“ poodhalil plány Kratochvíl. Pokud to počasí dovolí, k rozhrnutí sněhu a vytvoření okruhu pro běžkaře tam tedy dojde zřejmě až v příštím týdnu.

Počasí zatím vlekařům přeje, v pondělí byla minimální teplota jen dvě desetiny pod mínus deset stupňů, naměřili ji v Dobešově na Pelhřimovsku. „V Jihlavě-Hruškových Dvorech byla v noci z neděle na pondělí nejnižší teplota mínus šest a půl stupně Celsia,“ uzavřel dobrovolný pozorovatel počasí pro Český hydrometeorologický ústav Petr Janoušek z Jihlavy.