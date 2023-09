O jednu korunu za litr. Tak zdraží letos moštování v Novém Veselí na Žďársku. Místo sedmi korun za litr to bude osm korun. O deset procent zdražilo moštování i v pálenici Kácovka nedaleko Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. „Zdražili jsme jen samotné moštování doneseného ovoce. Ostatní ceny jako pasterizace a prodej bag in boxů jsou stejné jako loni,“ upřesnil provozovatel Michal Aron. V Kácovce se moštuje každý den od devíti ráno včetně víkendů od osmého září do konce října. Za litr moštu se platí 12 korun, za pasterizaci a speciální pětilitrový box je to 120 korun.