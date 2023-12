Velké kaluže před zastávkou ve Strojírenské ulici vznikaly po deštích pravidelně už v předchozích letech. Zpříjemnit nástup a výstup měla cestujícím ve Žďáře nad Sázavou oprava nedalekého mostu. Jenže po rekonstrukci mostu za více než deset milionů korun problém s kalužemi zůstal. Kvůli tomu budou potřeba další úpravy.

Most a zastávka ve Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Žďárský starosta Martin Mrkos to hodnotí jako nedodělek a vadu. „Řešíme to. Po deštích tam vzniká velká kaluž, což bývalo i historicky. Jen jsme očekávali, že po rekonstrukci zmizí. Budeme po dodavateli chtít, aby problém odstranil,“ sdělil. A doplnil, že komplikace je desítky let stará. „Už v době vzniku mostu tam nebyl patřičný sklon,“ informoval Mrkos.

FOTO: Na Žďársku uvízl autobus s třiceti lidmi, na Třebíčsku kamion

Jako součást zastávek vnímá kaluže Petr Kubíček. „Bývají tady snad pokaždé, když naprší. Člověk si musí dávat pozor, aby se nenamočil nebo ho někdo vodou neohodil. A přestože jsem si na ně zvykl, byl bych radši, kdyby to konečně opravili. Mohli k tomu využít opravu toho mostu. Že se to nepodařilo, bude znamenat další omezení,“ okomentoval Kubíček na Strojírenské ulici.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Chybí už jen lékárna. Ve Velké Bíteši otevřeli první obchodní centrum

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek