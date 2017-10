Mošt je nejen vitaminovou bombou, ale také základem pro jablečné víno

Habří – Přišel podzim a spolu s ním i sklizeň všeho, co se v našem kraji urodilo. Meruňky a broskve stejně jako hroznové víno se na Vysočině moc často netrhají, zato jablka odedávna byly a dodnes jsou naším nejčastějším ovocem. V Habří, malé vesničce na Bystřicku, se jablka každoročně nejen sbírají a uskladňují, ale také zpracovávají.

Přebytky ze zahrad a sadů, které se nehodí na uskladnění, se většinou moštují. Své služby nabízejí velké mechanizované moštárny, které zpracovávají jablka jak na běžícím páse. Někteří ale dodnes dávají přednost spíše domácí práci. V nejedné domácnosti po celý rok na půdách nebo v jiných skladovacích prostorách odpočívají drtiče a lisy. Ty se ke slovu dostávají teprve až na podzim. „My moštujeme doma už léta letoucí. Začal s tím už můj tatínek, moštovalo se vždycky ve velkém. Staré stromy mívaly drobná jablka a byla jich pokaždé spousta. Bylo by škoda je nezpracovat,“ řekla Ludmila Zelená z Habří.

Tradiční lisování šťávy z jablečné drtě se neobejde bez spousty pomocníků. „Já jsem se moštování zúčastnila poprvé, je to úžasná společenská akce. Pracuje se, povídá a je u toho hodně legrace. Moc se mi to líbilo,“ usmála se Diana Ovčačíková z Nového Města na Moravě, která do Habří přijela na výpomoc.

Malé rodinné moštování dá spoustu práce a je při něm každá ruka dobrá. Hodně času zabere jen samotné chystání všeho, co je k moštování zapotřebí. Kromě již zmíněného lisu a drtiče se musí připravit velká nádoba na umývání jablek, nože na vykrajování, několik menších nádob na jablka připravená k drcení, další nádoby na jablečnou drť a mošt a všechny ostatní nezbytnosti. „Jablka se musí nejprve důkladně umýt. Pak se rozdrtí. Jablečnou drtí se následně naplní lis. Lisování je práce pro chlapa, je při ní zapotřebí hodně síly. Z lisu vytéká hotová jablečná šťáva, která se pak přecedí a rozlije do připravených nádob,“ popsala postup Ludmila Zelená.

Jablečný mošt je doslova vitaminovou bombou. Tento nápoj byl oblíbený už odpradávna. Milada Benešová ve své knize nazvané Nakládání, zavařování a používání všeho ovoce a zeleniny, která byla vydána v roce 1917, napsala: „Mošt slouží za levný, zdravý a občerstvující nápoj, který by měl býti alespoň našim dětem a pracujícímu lidu v krajinách ovocnářských nápojem národním.“

Jablečná šťáva je ale nejen zdravým a chutným nápojem, ale také základem pro další výrobky. „Tatínek z něj dělával jablečné víno. A později jsme nechávali mošt vykvasit a pak z něj vypálit calvados. To ale jen tehdy, když bylo jablek hodně. Když jich bylo málo, vypil se mošt samotný,“ poznamenala Ludmila Zelená.

V Habří se moštuje pravidelně. „Jeden jediný rok jsme vynechali, tehdy opravdu žádná jablka nebyla, neměli jsme ani na uskladnění. Jinak jich míváme docela dost, nenakupujeme nikde žádná další. Zpracovává se pouze to, co máme na zahradě. Moštu bývá celkem hodně, pokaždé ho rozdáváme i příbuzným a známým. A taky těm, co nám přijdou pomoci,“ uvedla Ludmila Zelená.