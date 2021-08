Promítl se nějak místní zámek do obecních symbolů?

Ve znaku a na obecním praporu máme kříž a růži. Kříž symbolizuje místní kostel Nalezení svatého Kříže. A růže připomíná šlechtu, která měla kdysi obec v držení. V roce 1630 ji koupil Jan Bergamesco, který získal přídomek z Moravce. Tímto byl jeho rod v přímé spojitosti s obcí. Proto jsme převzali z jejich znaku stříbrnou růži v červeném poli.

V Moravci v současnosti žije přes šest set obyvatel. Co se aktuálně v obci děje?

V loňském roce se nám podařilo postavit novou školku a tělocvičnu. Celá stavba stála šestadvacet milionů korun a s financováním nám pomohly dotace.

Mateřskou školku jste dříve neměli?

Měli. Ale sídlila v pronajaté budově v areálu charitního domova. Kapacitně už nevyhovovala, a také stav budovy už nebyl nejlepší. Původně sloužila coby dělnická ubytovna. Pak zůstala nevyužitá, takže jsme si ji pronajali a od roku 1995 tam sídlila mateřská škola. A to až do loňského roku.

Máte v obci hodně malých dětí?

Dost, budova už kapacitně přestala stačit. Proto jsme se rozhodli postavit větší, dvoutřídní školku. Tam už je kapacita dostačující. Školka i nová tělocvična je propojená se základní školou, takže tělocvičnu využívají jak děti ze školky tak i ze školy.

Základní školu máte malotřídní?

Malotřídní, do páté třídy. Je to stará budova, postavená byla v roce 1900. Měli jsme vloni slavit sto dvacet let od založení školy, ale vzhledem ke koronavirové pandemii se žádná akce nekonala.

Takže ani slavnostního otevření nové školky a tělocvičny jste se nedočkali?

Bohužel.

Co dalšího v obci máte?

Obchod, poštu, zdravotní středisko, kam dojíždí praktický lékař i pediatr, kadeřnictví, masážní salon i pohostinství. Máme v podstatě všechno.

A jak je to s dopravní obslužností?

Ani ta není nejhorší. Jsme takovým dopravním uzlem, máme to stejně daleko do Bystřice, do Žďáru i do Meziříčí. Dopravní obslužnost je u nás celkem dobrá.

Mluvili jsme o tom, že jste vloni postavili školku a tělocvičnu. Co plánujete dál?

Na letošek jsme chystali opravu fasády na školní budově. Ale nedopadla nám dotace. Tak uvidíme příští rok, jestli se nám podaří nějaké peníze získat. A hlavní akce, která nás v budoucnu nemine, je nová kanalizace a čistírna odpadních vod.

To bude určitě finančně hodně náročné…

Podle studie asi šedesát milionů korun. Ale podle toho, jak jdou stavební práce v současné době nahoru, si troufnu tvrdit, že to bude mnohem více. Možná osmdesát devadesát milionů, těžko říct. Bez dotace nebudeme schopni něco takového zrealizovat.

V jakém časovém horizontu byste chtěli kanalizaci a čistírnu odpadních vod vybudovat?

Do pěti šesti let.