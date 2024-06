Přešla Pacifickou hřebenovku a o svém putování vydala před pěti lety knihu. Za sebou má cestovatelské přednášky po celé republice. Navzdory Crohnově chorobě, autoimunitnímu chronickému onemocnění trávicího traktu, také pokořila nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro. A nyní má za sebou další úspěch, výstup na nejvyšší horu světa.

Cestovatelka Monika Benešová. Archivní foto z cesty po turistické trase na západě Spojených států. | Foto: archiv Moniky Benešové

Monice Benešové, která původně pochází z Nového Města na Moravě, se podařilo dostat na vrchol samotného Mount Everestu. Cestovatelka, která nyní bydlí ve Velkých Bílovicích, o tom informovala minulé úterý na svém facebookovém profilu.

„Čekala jsem na Tebe téměř celý svůj život. Roky jsem se v tichosti připravovala, trénovala několik hodin denně, silou šla až na dno, vysílením brečela, snila o Tobě…,“ popisuje ve facebookovém příspěvku cestovatelka. Prozrazuje, že na vrcholu nejvyšší hory světa stanula 21. května ve 12 hodin.

„A byla si přesně taková, jakou jsem Tě potřebovala mít. Nesmírně krásná, nesnesitelně bolavá a neskutečně těžká. Matka hor, Matka země. Jsi Královna,“ popisuje dále Benešová.

V příspěvku také zmiňuje, že dostala částečnou slepotu a zlomila si kosti v kotníku. Výstup na nejvyšší horu světa, která se nachází ve výšce 8849 metrů nad mořem, se neobešel ani bez omrzlin. Během dvou měsíců v Nepálu vylezla na vrcholky dalších dvou Himálajských hor.

Na nepálské straně Mount Everestu nedaleko základního tábora navíc pomohla spolu se svým průvodcem převést přes nejnebezpečnější ledopád na světě Khumbu kluka, který v 6700 metrech bojoval s výškovou nemocí.

„Vím, že mi stačil jedinej blbej krok, blbej pohyb, jediná vteřina nesoustředění a byl by to konec. Smrt byla uvnitř ledopádu snad na každým kroku. Bylo to šílených šest hodin, ale nemohli jsme to vzdát,“ líčí Benešová náročný zážitek, který měl nakonec dobrý konec.

O tom, jak tato mladá cestovatelka ušla před lety tisíce kilometrů divočinou a potkala pumu i medvědy, si můžete přečíst na webu Deníku ZDE.