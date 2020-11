„Na participativní rozpočet jsme vyčlenili částku 250 tisíc korun. Shodou okolností byly nejúspěšnějšími projekty ty, které jsou o něco levnější. Takže můžeme zrealizovat hned tři,“ nechal se slyšet novoměstský starosta Michal Šmarda.

O tom, který nápad dostane zelenou, hlasovala veřejnost. Nejvíce hlasů obdrželo nové molo u Černého rybníku. To by v létě mohlo usnadnit lidem přístup ke koupání. A v zimě zase zpříjemnit vstup bruslícím na zamrzlou vodní hladinu. „Tento projekt se mi osobně moc líbí. Chodí se tam koupat čím dál více lidí a hráz pro to není uzpůsobena. A trpí tím i zeleň na hrázi. Koupací molo to vyřeší. A lidé mohou pohodlněji vstupovat do vody,“ souhlasil s výběrem veřejnosti novoměstský starosta.

Cena za vybudování mola u Černého rybníku byla předběžně vyčíslena na sto padesát tisíc korun. O něco méně, konkrétně čtyřicet tisíc korun, padne na založení sadu v lokalitě nad rybníkem Koupaliště. Vysázeny budou tradiční odrůdy ovocných stromů a keřů. „Aktivit, které toto místo poskytuje do budoucna, je spousta. Může se tam zrealizovat například kurz řezu ovocných stromů nebo městské jablkobraní s pojízdnou moštárnou. A třeba tam jednou bude stát i malá sušárna ovoce po vzoru obcí v Bílých Karpatech,“ uvedla propagátorka projektu Jaroslava Šmídková.

„Sad je určitě fajn. Třeba si tam jednou také utrhnu nějaké ovoce,“ usmál se Lukáš Kučera z Nového Města na Moravě.

Třetím z návrhů, které uspěly a budou díky participativnímu rozpočtu zrealizovány, je bylinková zahrádka u mateřské školky ve Žďárské ulici. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na sto tisíc korun. S tím, že je v tomto případě navíc možnost získání krajské dotace. „Zahrádka bude dětem určitě k užitku,“ poznamenal novoměstský starosta.