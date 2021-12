Příroda byla k Novému Veselí vskutku neobyčejně štědrá. Novoveselský rybník je druhou největší vodní plochou na Vysočině. „Když je výlov, přijdou se podívat skoro všichni místní obyvatelé. Ale i jindy se rybník těší velké oblibě. Tato lokalita je hodně turisticky navštěvovaná. Proto jsme tam před pár lety vybudovali turistickou stezku. Splnili jsme tak i přání dětí ze základní a mateřské školy. Stezku děti hodně využívají, a to nejen ty novoveselské, jezdí sem i odjinud,“ poukázal na oblíbenost místní vodní plochy a jejího okolí starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek.

Součástí je i ptačí pozorovatelna. Milovníci přírodních zajímavostí se díky ní mohou blíže seznámit se životem vodních ptáků. Spatřit lze například kachnu divokou, labuť, potápku roháče nebo volavku popelavou. „Objevují se tam i vzácnější ptáci, jako je třeba orel mořský,“ připomenul šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Ptačí pozorovatelna je umístěna na poloostrově v lokalitě zvané U kačenárny. Kromě stálých druhů vodního ptactva je možné tam zahlédnout i ptáky migrující. Kulíka, břehouše, kolihu, vodouše, čejku, bekasinu, orlovce, husici, čírku a mnohé další. A ti, co právě neholdují přírodním zajímavostem, pak mají občas v létě možnost zahlédnout na novoveselském rybníku hlavu státu ve člunu. „Já této exhibici sice moc nefandím, ale pro mnohé je to jistě atrakce," nechal se slyšet František Klement ze Žďárska.

Nové Veselí se ale může pochlubit i dalšími zajímavostmi. Rok co rok se tam například barví žáby na modro. Samečci skokana ostronosého pokaždé na jaře v době páření změní barvu. Z hnědé na modrou. „Žijí v jezírku na školní zahradě,“ poznamenal novoveselský starosta.

Každoročně má městys také od jara do podzimu o několik „obyvatel“ více. Hnízdí tam totiž čapí pár, kterému se tam většinou podaří i vysedět a odchovat mláďata. Do jejich „obýváku“ mohou lidé nahlížet prostřednictvím webkamery, která je nainstalovaná na budově úřadu. „Byli jsme jedni z prvních v republice, kdo začal s čapí reality show. Teď chystáme rekonstrukci úřadu. Pokud se to povede, tak bychom pak kameru umístili výš. Tak, aby byl pohled do čapího hnízda dokonalejší a lepší,“ prozradil plány do budoucna Zdeněk Křivánek.