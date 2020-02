/VIDEO, FOTOGALERIE/ Mladí včelaři z Bobrové přinesli dárcům krve do novoměstské transfúzní stanice malou pozornost. Přišli jim tak poděkovat a současně je potrápili malým kvízem.

Mladí včelaři z Bobrové přivezli malou pozornost dárcům krve. | Video: Deník / Helena Zelená Křížová

„Dárky jsme rozdávali už vloni, a letos jsem se rozhodli to zopakovat. Dárci dávají krev, a my je chceme také obdarovat a udělat jim radost. Tentokrát jsme pro ně vyrobili voskové ubrousky a vonítka do auta z vosku a bylinek. A přidali jsme k tomu i něco medově sladkého – bonbony s medovou náplní,“ popsala obsah dárkových taštiček, které děti dárcům krve předávaly, vedoucí včelařského kroužku z Bobrové Ivana Řezníčková.