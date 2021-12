Kocanda je historicky rozdělená na dvě části – Kocandu a Plac. Po staletí je dělí již zmíněný litinový kříž s postavou Krista stojící na kamenném podstavci. „Bydlel jsem u babičky a dědy na Place. Kolem kříže jsem chodil prakticky denně. Když jsem byl malý, starala se o něj paní Dítětová s manželem. Když už byli starší, tak jsem slíbil, že se o něj postarám sám. Už asi deset let se tedy o něj starám,“ povídá František Gregor.

V poslední době se mu ale nelíbil stav, v jakém se drobná sakrální památka nacházela. Kříž byl už notně poznamenaný zubem času. „Za tehdejšího režimu lidé opravovali kříž svépomocí a také tím, co měli zrovna doma. Jednotlivé vrstvy nátěrů se podle toho střídaly. Stříbrná, zlatá, dokonce tam byla i vrstva světle zelené. Dali tam cokoliv měli po ruce. Lidé se ale vždycky starali o to, aby to místo vypadalo úctyhodně,“ popisuje František Gregor.

Na Vysočině se bude zkoumat ovzduší, vybráno je šedesát lokalit

Mladý muž se rozhodl kříž obnovit. „Dal jsem se do toho s velkým odhodláním. Nejprve jsem chtěl najít někoho, kdo kříž opískuje. Podařilo se to. Trochu problém byl se zábradlím okolo kříže, ale nakonec se podařilo i to,“ začíná popisovat samotnou opravu drobné sakrální památky František Gregor.

Kříž pak natřel černou barvou. „Pána Ježíše se štítkem jsem pak odvezl do Svratky k restaurátorovi. K opravě a pozlacení,“ pokračuje mladý muž.

Větší část nákladů na opravu nakonec uhradil herálecký obecní úřad. O další peníze se postarali drobní dárci včele s iniciátorem obnovy kříže. Sakrální památka se pak dočkala i slavnostního žehnání místním farářem Petrem Vtípilem. „Kříž je pro nás katolíky symbolem Kristova vítězství. A pro mě se tento kříž stal symbolem vítězství nad sebou samým. Dokázal jsem to. O to vroucnější vztah k tomu místu teď mám,“ vyznává se František Gregor.