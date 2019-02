Žďár nad Sázavou - Do denního centra pro děti a mládež sídlícího v Haškově ulici by rádo docházelo více zájemců, než jsou jeho prostory nyní schopny pojmout. Původně stanovená kapacita centra činila v době jeho založení dvacet jedna míst, což už v současné době přestává stačit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

„Zatím se nám hlásí pět zájemců nad limit, ale nemusí to být rozhodně konečné číslo, mohou se ozvat ještě mnozí další,“ vysvětluje Eva Štěpničková, zástupce žďárských sociálních služeb.

Jako případné řešení nastalé situace se jeví přístavba, která by mohla být vybudována v místě nevyužívané terasy. Centrum by pak bylo bohatší zhruba o dvě místnosti, v nichž by mohly vzniknout například herny nebo dílny. „Vše je ale zatím ve stadiu nápadu, nyní je třeba zjistit, kolik by takové rozšíření prostor stálo a na kolik by pak přišel provoz centra. Teprve potom budeme přemýšlet o případných žádostech o dotace a podobně,“ popisuje další kroky Eva Štěpničková.

O plánu rozšíření denního centra jednala na počátku týdne městská rada, o finálové podobě spolupráce se však rozhodne až po předložení konkrétnějších informací ohledně přístavby.

Denní centrum pro děti a mládež funguje ve Žďáře již od roku 1994 a denně do něj dochází děti ve věku od šesti do patnácti let. Mohou se tam věnovat nejrůznějším činnostem v tanečním, výtvarném, dramatickém nebo počítačovém kroužku. Mají také možnost zacvičit si v malé posilovně nebo si za pomoci zaměstnanců centra v klidu udělat školní úkoly.

Jana Ševčíková