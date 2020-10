„Pro zvládání současné nouzové situace v důsledku nedostatku zaměstnanců způsobeným karanténními opatřeními uvítáme pomocné práce při péči o klienty. A také dobrovolníky pro práci v provozu – v kuchyni, prádelně, při úklidu či další pomocné práce,“ potvrdil ředitel zařízení Josef Myslivec.

Tamní zaměstnanci jsou buď v karanténě, nebo doma pečují o své děti. „Potřebujem doplnit stav. A taky se musíme připravit na to, že se náš provoz může ze dne na den ocitnout v karanténě. Chceme být připraveni,“ vysvětlil Maslivec.

Domov důchodců zajistí dobrovolníkům ochranné prostředky. A nabízí i možnost obědů v zařízení. „Pokud nám kdokoliv může pomoci, ať se prosím ozve na mailovou adresu reditel@domovmitrov.cz nebo na telefonní číslo 739 371 529. Společně se domluvíme se na dalším postupu,“ vzkázal případným dobrovolníkům Josef Myslivec.

Několik dobrovolníků už se přihlásilo,. To ale zdaleka nestačí. Tamní situace je navíc komplikovaná tím, že je Mitrov bez auta těžko dostupný. Prožít podzim života uprostřed nádherné přírody je snem mnoha starších lidí. Osamocenost sídla seniorského zařízení ale v současné době rozhodně není výhrou. „Je to komplikované. Dostupnost je horší. Ale kdyby byla nouze nejvyšší, museli bychom to řešit dovozem dobrovolníků,“ navrhl možnou variantu ředitel mitrovského domova důchodců.