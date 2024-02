„Stačí v období závodů přijet kolem poledne. Na to, že si najdu hezké místo před bytovkou nebo někde jinde, kde mohu parkovat, nemůže nikdo nic říct. Obyvatel toho domu, který nemá své místo, tam holt nezaparkuje,“ popsala.

Policejní mluvčí i reagovala na ohlasy, které si stěžovali na parkování v Polní ulici. Sportovní fanoušci totiž zabrali prostor zdejším obyvatelům. „Zjišťovala jsem si to. Z informací městské policie vyplývá, že se nezjistil žádný přestupek. Nezjistilo se, že by někdo parkoval na zeleni, na chodníku nebo autem bránil výjezdu. Pokud by se tak stalo, může se na nás obrátit,“ vysvětlila s tím, že v období šampionátu bude Nové Město auty přeplněné.

Čírtková zároveň dala radu, jak se této komplikaci vyhnout. Doporučila lidem, aby auto nechali ve Žďáře nad Sázavou a využíli linky pravidelných autobusů.