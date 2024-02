Kousek od Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě leží lyžařské středisko Ski Harusák. U něj je parkoviště pro desítky aut. Sjezdovka bude v provozu i při mistrovství světa v biatlonu. Pokud by parkoviště u sjezdovky chtěli využít návštěvníci biatlonového šampionátu, musí si nechat zajít chuť.

Ski Harusák | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Provozovatel Karel Klapač Deníku řekl, že po dobu mistrovství světa v biatlonu budou místa k parkování hlídaná. „Máme na to lidi, kteří budou kontrolovat, kdo tam auto nechá. Zaparkovat mohou jenom ti, kteří využijí sjezdovku. Návštěvníci šampionátu musí využít parkovišť vyhrazených pro ně. Je to kvůli tomu, aby nezabírali místo právě těm sjezdovým lyžařům,“ upozornil Klapač s tím, že při každé podobné akci se někdo pokusí proklouznout.

Klapače ale v posledních dnech trápí hlavně předpověď počasí. „Není to ideální. Poslední dny byly nejhorší. Když zapršelo, déšť poničil sníh. Nicméně pojedeme po celou dobu biatlonového mistrovství. Zásoby sněhu máme. Jenže tento týden nebude, co se počasí týče, nejlepší. Ten příští by už mohla být větší zima. A třeba se pár turistů rozhodne vyzkoušet si sjezdovku. Nicméně na to moc spoléhat nechci. Možná budou lidé naopak ze samého koukání na lyže přejedení,“ zvažoval provozoval lyžařského areálu a dodal, že současnou sezonu vnímá jako průměrnou.

Zdroj: Deník/František Vondrák