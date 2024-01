Mistrovství světa v biatlonu začne ve středu sedmého února a potrvá do neděle osmnáctého. Za tu dobu do města přijedou sportovci i desetitisíce fanoušků z celého světa. Podle Šmardy je zásadní, aby pro ně byla připravené ubytování, parkování i další zázemí. „Začali jsme na tom pracovat už před dvěma lety. Jinak by se to nedalo stihnout. Hlavní projekty jsme dokončili loni. Teď se zaměřujeme na zbývající organizaci,“ popsal starosta a dodal, jakou zkušenost a ponaučení si odnáší z minulého mistrovství konaného na Vysočině.