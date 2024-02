Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě s sebou nese i mnohá omezení nejen pro místní, ale také pro návštěvníky. Na dopravní situaci budou dohlížet policisté i dobrovolníci. Ti také budou odklánět dopravu z míst, kam nebudou mít motoristé během šampionátu přístup.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Zcela uzavřena bude v době konání závodů silnice z Nového Města na Moravě do Vlachovic. Objízdná trasa povede přes Maršovice, Rokytno, Sněžné, Krátkou, Fryšavu pod Žákovou horou a Tři Studně. Místním obyvatelům bude průjezd umožněn na základě zvláštního povolení. V nezávodní dny, tedy 6., 8., 12. a 16. února, bude silnice zcela průjezdná bez jakýchkoliv omezení.

S další možnou uzavírkou musí řidiči počítat v případě státní silnice I/19. „Parkování na silnici číslo 19 bude aktivováno pouze za nepříznivých podmínek, kdy nebude možné parkovat na loukách v okolí areálu Vysočina Arény, a to pouze ve dnech konání závodů šampionátu. Časový harmonogram uzavírky by se za této situace organizoval na základě aktuální dopravní situace v jednotlivých závodních dnech,“ uvedli organizátoři závodu s tím, že kamionová doprava bude po celou dobu trvání mistrovství světa odkloněna objížďkou přes Křižanov. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede přes Slavkovice a Petrovice.

Suchá i mokrá varianta

Pro parkování návštěvníků biatlonového klání je připravena suchá i mokrá varianta. V případě příznivého počasí bude využito parkoviště na louce nad nemocnicí. Naopak zákaz stání bude platit pro ulice Purkyňova, Pavlovova a Mendlova, v obytných zónách u silnice Žďárská a v oblasti městské čtvrti Betlém. O možnostech parkování bude řidiče informovat mobilní světelné dopravní značení a navedenou je i organizátoři závodu.

V případě mokré varianty je počítáno, že se jednosměrkou stane také silnice mezi Jiříkovicemi a Radňovicemi. Horní parkoviště u nemocnice bude pro veřejnost uzavřeno. „Bude sloužit jako točna kyvadlové autobusové dopravy, která bude jezdit ze Žďáru nad Sázavou. “ poznamenali organizátoři.

Kyvadlová doprava začne fanouškům sloužit přibližně čtyři hodiny před závody. Nástupní místa ve Žďáře nad Sázavou budou u vlakového nádraží a na Libušíně. Další autobusy svezou do Vysočina areny fanoušky z Fryšavy pod Žákovou horou, ze Tří Studní a z Vlachovic.

S určitým omezením je nutné počítat i na Vratislavově náměstí, kde se v úterý 6. února odehraje zahajovací ceremoniál. Následně zde ještě v průběhu prvního týdne konání šampionátu bude probíhat doprovodný kulturní program.

Úplná uzavírka silnice I/19 v úseku – od kruhového objezdu v Novém Městě na Moravě (kruhový objezd zůstane v provozu) po křižovatku silnice I/19 a III/01844 (silnice směr k nemocnici).

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny – Nové Město na Moravě – Petrovice – Hlinné – Jámy – Žďár nad Sázavou – Radňovice. Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro vozidla nad 3,5 tuny – Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová – Radešín – Bohdalec – Ostrov nad Oslavou – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou – Radňovice.

Úplná uzavírka silnice Nové Město na Moravě – Vlachovice (uzavřeno od autobusové zastávky u nemocnice až po obec Vlachovice. Objízdná trasa povede po trase: Nové Město na Moravě Maršovice – Rokytno – Kuklík – Sněžné – Krátká – Kadov – Fryšava pod Žákovou horou – Tři Studně – Vlachovice a opačně. Veřejná linková osobní doprava projede uzavírkou.

Zjednosměrnění provozu na některých silnicích:

silnice III/35315 – z Radňovic do Jiříkovic bude průjezd povolen (možnost uzavření z Jiříkovic do Radňovic), z Jiříkovic do Nového Města na Moravě bude průjezd povolen (uzavřeno z Nového Města na Moravě do Jiříkovic)

silnice III/35418 – od I/19 do Slavkovic bude průjezd zjednosměrněný (uzavřeno ze Slavkovic k silnici I/19)

silnice III/35417 – ze Slavkovic do Petrovic bude zjednosměrněná z Petrovic do Slavkovic.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny (stejná jako při uzavírce I/19) – Nové Město na Moravě – Petrovice – Hlinné – Jámy – Žďár nad Sázavou – Radňovice. Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro vozidla nad 3,5 tuny (stejná jako při uzavírce I/19) – Nové Město na Moravě – Nová Ves u Nového Města na Moravě – Radešínská Svratka – Bobrová – Radešín – Bohdalec – Ostrov nad Oslavou – Sazomín – Vatín – Žďár nad Sázavou – Radňovice.

Zjednosměrnění provozu účelové komunikace mezi Radňovicemi a Slavkovicemi – ze Slavkovic do Radňovic bude průjezd povolen (uzavřeno z Radňovic do Slavkovic). Objízdná trasa – Radňovice – I/19 – Slavkovice.

Parkování vozidel návštěvníků mistrovství světa bude možné pouze na vyhrazených parkovištích - pořadatelé pro návštěvníky připravili několik parkovacích ploch v Novém Městě na Moravě a Maršovicích. Při zaplnění těchto ploch se bude využívat k parkování úsek silnice I/19 mezi kruhovým objezdem v Novém Městě na Moravě a odbočkou k nemocnici silnice III/01844. Další parkovací místa budou k dispozici na záchytných parkovištích ve Žďáru nad Sázavou.

