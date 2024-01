Jedním z hotelů, který už ubytování nenabízí, je Panský dům. Ten sídlí přímo v centru Nového Města na Vratislavově náměstí. Tereza Sadecká Deníku řekla, že zájemci stejně do hotelu stále volají. „Je však nepravděpodobné, že by se něco uvolnilo. Ubytovávají se k nám stálí hosté, kteří o svá místa nechtějí přijít. Takže rok dopředu jsme věděli, že na biatlon budeme mít vyprodáno. Zároveň jsme se na to mohli připravit, abychom nic nepodcenili,“ popsala za hotel Sadecká.