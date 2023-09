Místo pohřební služby bude informační centrum. V Meziříčí chystají stěhování

Do nových prostor by se měly ve Velkém meziříčí stěhovat pohřební služba a turistické informační centrum. „Město plánuje přestěhovat turistické informační centrum do nových prostor, a to místo pohřební služby do budovy pod radnicí na náměstí. Pohřební služba se má přesunout na Hornoměstskou ulici do bývalého hodinářství Ryant,“ popsala mluvčí městského úřadu Martina Strnadová.

Pohřební služba ve Velkém Meziříčí. Foto: poskytlo město Velké Meziříčí | Foto: Deník/František Vondrák