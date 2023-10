Ministryně v Bíteši: řešila Izrael i stíhačky s firmou, na níž útočili hackeři

/VIDEO/ Větší spolupráci s Izraelem by mohla navázat společnost PBS Velká Bíteš. Ta vyrábí motory do civilních i vojenských letadel. V pátek do Velké Bíteše přijela řešit potenciální spolupráci ministryně obrany Jana Černochová.

Ministryně obrany Černochová navštívila Velkou Bíteš. Řešila zde Izrael či F-35 | Video: Deník/Jiří Kašpárek