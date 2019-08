„Omezili jsme počet míst, která jsou bez správního poplatku. Přibývalo nám totiž žádostí o svatby mimo město. A taky jsme upravili čas svateb bez poplatku, množily se požadavky o nejrůznější termíny - ve všední dny a v nejrůznější dobu, třeba velmi brzy ráno,“ vysvětlil důvody pro změny týkající se svatebních obřadů novoměstský starosta Michal Šmarda.

Nové Město mělo původně kromě již zmíněných tří míst určených ke sňatku vytipována i další. Například městské arboretum, měšťanský dům na Komenského náměstí nebo Horáckou galerii. Pokud by i nadále někdo trval na tom uzavřít sňatek na některém z těchto míst, musel by zaplatit správní poplatek tisíc korun. „Jsme i nadále ochotni udělat svatbu téměř všude, nejen na území Nového Města na Moravě, ale i po celém správním území. Jezdíváme například k rybníku Sykovci, do Zubří a na další místa. Pokud by nyní někdo chtěl mít svatbu jinde, bude to zpoplatněno. Neplatí se pouze za tři městem určená místa,“ okomentoval situaci Michal Šmarda.

Tisícikorunový poplatek ovšem nově musí snoubenci zaplatit i za jinou dobu sňatku, než jakou určila radnice. „Bez poplatku oddáváme pouze v sobotu od desíti do čtrnácti hodin mimo státní svátky,“ informoval novoměstský starosta.

„Poplatek se ale vybírá pouze jednou. Jestliže někdo požádá o svatbu v sobotu v šestnáct hodin u Sykovce, zaplatí pouze tisícovku, ne dvě,“ dodal Michal Šmarda.