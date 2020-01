Novoměstská Vysočina arena vychází vstříc milovníkům bílé stopy a v hodinách pro veřejnost jim nabízí možnost lyžování na strojově upravených tratích. A sjezdovky na Harusově kopci nebo v Novém Jimramově slibují pro změnu sjezdové lyžování.

„Já jsem si v neděli dopoledne zajel do Nového Jimramova. Máme nedaleko chalupu, takže je to pro mě jasná volba. Lyžování bylo skvělé. Perfektně jsem si ho užil. Krásné počasí, přimrzlý sníh, super upravená sjezdovka. A čekalo mě tam navíc i příjemné překvapení, jedna jízda tentokrát stála deset korun. To ale prý byla výjimka, jindy je za dvanáct. Ani to není moc,“ pochvaloval si nedělní lyžování v Novém Jimramově Rostislav Nováček z Tišnova.