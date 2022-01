O nabízených možnostech klubu se může přesvědčit každý. Milovníci deskovek se zde schází vždy ve středu a v pátek a vybírají si z desítek her všech druhů a zaměření. „Hernice dříve sloužila primárně jako zázemí pro hráče karetní hry Magic. Na tu se schází kolem deseti, jedenácti lidí. A převažují dospělí chlapi,“ řekla s úsměvem jedna z organizátorek klubu Michaela Doskočilová o karetní hře a dodala: „V každém zkrátka dřímá vnitřní dítě.“

Od nového roku cílí organizátoři více na rodiče s dětmi. „Když to ideálně vyjde, děti hrají nějakou hru, hodně frčí Karak, Spící královny, Monopoly. Ale ani nemusí hrát deskovky. Pozornost dětí dlouho nevydrží, takže na chvíli přeběhnou třeba na fotbálek. Dospěláci si spolu zahrají deskovku a spokojení jsou všichni. Mezi rodiči nejvíce letí Pelíšek, Sedm draků nebo třeba Osadníci z Katanu,“ vypočítala některé z dostupných her Michaela Doskočilová.

Do klubu si lidé chodí zahrát novinky, ale nezanevřeli ani na klasiku. Pravidla her vysvětlí v klubu každému, ať se jedná o malé dítě či nadšeného dospělého. Složení herních týmů se meze nekladou. „Dospělí i děti hrají všichni dohromady. Neděláme rozdíly. Záleží, co chce zrovna kdo hrát. Děti jsou často mnohem lepší, než jejich rodiče,“ dodala.

Vstup na akce klubu je prozatím volný. Organizátoři ale plánují zavést dobrovolný příspěvek. Jednotlivé hry nakupují sami, proto se finanční podpora bude hodit. „Postupně s manželem hry dokupujeme, některé nám zase věnoval jiný milovník her. A občas si deskomilové donesou hry svoje, aby se s nimi pochlubili ostatním,“ sdělila organizátorka.

Své věrné návštěvníky má klub už nyní. „Někdy mám pocit, že spíš děti venčí rodiče, než že by rodiče brali děti za zábavou,“ smál se jeden z účastníků Karel Prokop.