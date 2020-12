/VIDEO, FOTO/ Rohy, kopyta, kožich, řetěz, pytel. A rouška. Miloš Starý ze Sobíňova je na svou sobotní roli nachystaný. „Příprava je základ. Za čerta se převlékám už pětadvacet let, ale neustále se snažím svůj kostým vylepšovat. Dá se říct, že jsem vysloužilý čert,“ směje se.

Pelhřimovské peklo. | Video: Archiv pořadatelů

Roli pekelníka by neměnil. „Mikuláš není tak zábavný. Navíc chodíme stále stejná parta a tato úloha se už pětatřicet let nepřeobsazovala,“ prozrazuje Starý. „Přicházíme na pozvání. Ti, kteří chtějí, abychom je navštívili, se zapíší do seznamu, který máme v našem obchodě a ve škole. Už se moc těším,“ dodává.