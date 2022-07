„Na místo byly vyslány nejbližší policejní hlídky. Muže policisté objevili na začátku obce Antonínův Důl. Cizinci u sebe neměli žádné doklady,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Muži uvedli, že pocházejí z Indie a chtějí se dostat do zemí Schengenského prostoru. Všechny migranty policisté zajistili a umístili do cely. Následně zjistili, že se jedná o čtyři muže ve věku od dvaadvaceti do pětatřiceti let z Indie. „Se všemi migranty policisté zahájili správní řízení ve věci jejich správního vyhoštění z území České republiky. Policisté poté čtyři cizince poslali do zařízení pro zajištěné cizince,“ upřesnila Čírtková.

Policisté na vysočinské dálnici D1 zadrželi devět migrantů z Turecka

Událost se stala den před začátkem prázdnin. S migranty měli policisté tu čest už den předtím, po jedenácté hodině v noci. Policisté dostali oznámení, že se na dálnici D1 na 110. kilometru ve směru na Brno pohybuje šest lidí.

„Na místo byla vyslána policejní hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov. Na místě policisté nikoho nenašli. Proto hlídka pokračovala v kontrole na dálniční odpočívadlo na 111. kilometru směr Praha, kde spatřila jednu podezřelou osobu,“ doplnila policejní mluvčí Čírtková. Šlo o cizince, který uvedl, že nemá žádný doklad totožnosti a cestuje z Pákistánu do Itálie.

Vzhledem k tomu, že cizinec na území České republiky neměl co dělat, protože neměl platný pas ani povolení k pobytu, policisté muže zajistili a eskortovali ho do cely. Jak se později ukázalo, šlo o čtyřiadvacetiletého Pakistánce, se kterým je vedeno azylové řízení v Řecku,. „Policisté z odboru cizinecké policie cizinci oznámili, že má povinnost opustit území České republiky s platností na třicet dnů,“ informovala Čírtková. Migrant dostal rozhodnutí o nákladech řízení a další potřebné dokumenty a výjezdní příkaz. Poté muže propustili na svobodu.