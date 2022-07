Co na Žďársku rozhodne letošní volby? Osobnost kandidáta, říkají místní lidé

Politolog Michal Pink zastává názor, že pokud se politická strana rozhodne oslovit voliče mimo své pevné jádro, které je už hodně malé, lze strategii, která upozadí stranické hranice ve společnosti považovat za opodstatněnou. „Lepší přirovnání než koalice Spolu bych viděl srovnání s kroky Martina Netolického, rovněž výraznější osobnost ČSSD, v krajských volbách 2020 v Pardubickém kraji. Zde složil širší koalici, která dokázala oslovit potřebný podíl hlasujících a udržet se ve vedení kraje,“ doplnil Pink.

Michal Šmarda byl už v minulých volbách zvolen starostou Nového Města na Moravě již pod koalicí Lepší Nové Město.

Šmarda má radost, že se toto povedlo také v jiných městech. „Například v Praze, dokonce i ve Žďáře nad Sázavou kandiduje letos koalice sociálních demokratů a nezávislých a dalších osobností. Považuji to za rozumný krok,“ dodal Šmarda.

Ani v Třebíči nebudou sociální demokraté kandidovat pod značkou ČSSD. „Naše kandidátní listina ponese název Třebíč Sociálně Demokratická, podává ji ale Česká strana sociálně demokratická. Rozhodli jsme se tak proto, že je letos na naší kandidátce zastoupeno i mnoho nestraníků, kteří nás podporují,“ vysvětlil předseda třebíčských sociálních demokratů Vladimír Malý, který nyní zastává post místostarosty města.