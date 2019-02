Velké Meziříčí - Bezplatné cestování dětí ve velkomeziříčské městské hromadné dopravě (MHD) budou v prosinci řešit zastupitelé města.

Radnice plánovanou úpravu původně zamýšlela zavést od ledna příštího roku. Teď s tím váhá kvůli chystané změně v dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. Ta se dotkne autobusové i vlakové dopravy, přičemž pro město Velké Meziříčí pak bude nutné jeho linky městské dopravy upravit a sladit s krajským tarifním systémem. „Podle krajské dopravy potom bude muset i město přeskládat celou městskou hromadnou dopravu. V podstatě postavit ji znovu tak, aby navazovala na krajské spoje," vysvětlil vedoucí odboru dopravy městského úřadu Jiří Pospíchal.

Nový krajský tarifní systém má být navržen tak, aby do něj mohla být zahrnuta regionální drážní osobní doprava, regionální autobusová doprava, dálková drážní osobní doprava i provozy městské hromadné dopravy. Zatím ale není znám přesný termín zavedení krajského tarifního systému.

Podle slov starosty Velkého Meziříčí Radovana Necida je v této chvíli zbytečné čekat, až se ohledně krajského uspořádání dopravy něco konkrétního změní, protože to podle něj nebude v nejbližší době. „Kraj komplexní dopravní systém připravuje, to je pravda, ale protože se to protahuje, zřejmě by bylo zbytečné dále čekat. O tom, zda od příštího roku zavedeme pro děti cestování městskou hromadnou dopravou zdarma, anebo se to o rok odloží, budeme rozhodovat v zastupitelstvu v prosinci," řekl Necid.

Potřebují k tomu čipovou kartu

Zdarma už ve Velkém Meziříčí autobusy MHD jezdí senioři starší 65 let věku, a to od začátku letošního roku. Potřebují k tomu seniorskou čipovou kartu, jejíž vydání vyjde na 150 korun. „Jedná se o cestující, kteří dosáhli pětašedesáti let a mají trvalý pobyt ve Velkém Meziříčí nebo jeho místních částech," připomněl starosta Necid.

Nepřenosná čipová karta slouží k přepravě zdarma hromadnou dopravou v Meziříčí na základě nahraného kuponu a současně se dá používat v ostatních autobusech přepravní společnosti Zdar pro platbu jízdného se zákaznickou slevou. Využití seniorských karet podle slov starosty není vysoké. Bylo jich vydáno kolem dvou stovek.

Provoz autobusových linek městské hromadné dopravy stojí Meziříčské zhruba 750 tisíc korun. „V rozpočtu jsme na MHD letos vyčlenili devět set tisíc korun," přiblížil starosta Radovan Necid.

Předběžně radnice ve Velkém Meziříčí počítala s tím, že doplatek za bezplatnou dopravu seniorů bude asi 250 tisíc korun. „Spíše to ale vypadá, že doplatek za seniory bude nejvíc dvě stě tisíc korun," vyjádřil se Radovan Necid.

Bezplatnou městskou hromadnou dopravu pro děti by ve Velkém Meziříčí podle předpokladů radnice používali především žáci základních škol do patnácti let věku při svých cestách do školy a ze školy. „V tomto případě se dá předpokládat podstatně větší zájem o zákaznické karty, než je tomu dosud u seniorů," dodal velkomeziříčský starosta Radovan Necid.

