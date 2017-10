Meziříčští při volbách hlasují také o náměstí

Velké Meziříčí – Obyvatelé Velkého Meziříčí vstoupili úderem čtrnácté hodiny do volebních místností, aby vhodili obálky se svými kandidáty do volebních uren. Odstartováno bylo ale také jejich historicky první referendum.

Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziříčí udělalo veškeré možné kroky k zahájení projektové přípravy obnovy Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu jednokolové projektové architektonicko-urbanistické soutěže vyhlášené dne 7. 4. 2016 městem Velké Meziříčí? Tak zní otázka na hlasovacích lístcích, které lidé dostávají přímo ve volebních místnostech. Voliči křížkují jednoznačnou odpověď - buď ANO nebo NE.

Zájem místních obyvatel o referendum je podle členů občanské iniciativy Za Náměstí VM, která stála u zrodu všelidového hlasování ve Velkém Meziříčí, poměrně značný. „Lidé do volebních místností chodí od chvíle, kdy se otevřely. Mluvil jsem s několika známými a všichni se chtějí voleb zúčastnit,“ řekl Tomáš Bílek z iniciativy Za Náměstí VM.

„Já jsem zakřížkoval ANO, osud náměstí mě zajímá, není mi lhostejný. A taky si myslím, že výsledky soutěže by se měly respektovat. Zvláště když v porotě seděl tým odborníků. Taky mě štve, že se zastupitelé neozvali dřív. Všichni věděli, jak soutěž probíhá a jaké jsou její výsledky. A najednou, když už se měla podepisovat smlouva s autorem vítězného návrhu, byli proti. To je trochu divné, ne? Spíš to vypadá, že architektonická soutěž byla pouze záminka,“ řekl pan Petr, který odmítl sdělit své příjmení. „Soused má trochu jiný názor, nechci se s ním pak dohadovat,“ dodal s úsměvem.

Referendum, které brněnský krajský soud nařídil poté, co zastupitelé města odmítli rekonstrukci náměstí podle vítězného návrhu architekta Davida Mikuláška a následně zamítli i referendum navržené tehdejším starostou Radovanem Necidem, má své vlastní volební místnosti. Členové komisí se ale k aktuálnímu počtu voličů vyjadřovat nemohou. „Bohužel jsme dostali přísný zákaz prozrazovat jakékoliv informace,“ potvrdil člen volební komise Milan Salaš.