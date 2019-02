Žďársko – Sezona karnevalů je nyní v plném proudu a z půjčoven kostýmů kvapem mizí nejatraktivnější masky. Stejně jako v případě běžné módy totiž i dětské převleky podléhají aktuálním trendům.

„U holčiček mezi zhruba pěti až sedmi lety vedou jednoznačně princezny všeho druhu, u starších kluků, kteří jsou podle mých zkušeností ještě vybíravější, pak nejrůznější hrdinové typu Spiderman nebo Batman. Mladší děti upřednostňují kostýmy zvířátek, což je snazší i na oblékání – jedná se zpravidla o jednoduchý overal,“ popsala Jana Jůdová, která provozuje půjčovnu karnevalových masek a kostýmů v Polničce na Žďársku.

Za zapůjčení převleku na týden zaplatí zájemci kolem sto padesáti korun, přičemž v této ceně je zahrnuto i následně vyprání a vyžehlení oděvu. „Můj původní záměr byl nabízet hlavně ručně šité kostýmy postaviček z klasických českých pohádek – jako je třeba Maková panenka, Motýl Emanuel, Červená Karkulka nebo Večerníček. Nakonec ale musím vyhovět poptávce a nabízet i jiné věci,“ podotkla Jana Jůdová, jejíž kostýmy si lze v Polničce půjčit vždy ve středu mezi šestnáctou hodinou a půl šestou večer, případně po domluvě. K dispozici je kolem dvou stovek převleků.

Vliv nejrůznějších trendů na masky a kostýmy potvrzují i ve Velkém Meziříčí, kde je milovníkům karnevalového veselí k dispozici půjčovna Maškara, jež disponuje zhruba pěti sty kostýmy. „Je to hodně ovlivněné tím, co zrovna ,letíʽ v kinech nebo v televizi. Takže u holčiček je stále populární Ledové království a jeho hrdinka princezna Elsa plus samozřejmě další princezny, u kluků jsou to různí hrdinové. Z poslední doby si vybavím ještě třeba Mimoně, Šmouly… Stálicí jsou pak různá zvířátka,“ vyjmenovala vedoucí půjčovny Lenka Chadimová.

Zájem o zapůjčení převleků je podle ní stálý, ale spousta lidí si dnes ještě kostýmy vyrábí. „K nám chodí hlavně ti, co na to nemají čas,“ dodala Chadimová. Na nedostatek času žehrá například i Pavla Marková ze Žďáru nad Sázavou. „Kdysi jsem docela dost šila, pletla a háčkovala, ale od té doby, co mám děti a do toho rekonstruujeme dům, na to už nemám čas. Přitom pětiletá dcera i tříletý syn na karnevaly chodí rádi a já je o to nechci ochudit. Tak jsem to vyřešila jednou půjčovnou a podruhé jsem ,splašilaʽ kostýmy od kamarádky, která je objednává přes internet. Teď už nás snad žádný karneval nečeká a bude chvíli klid,“ popsala se smíchem mladá žena.

Naproti tomu výrobu převleků a masek si užívá Veronika Wasserbauerová z Bystřice nad Pernštejnem. „Syn si letos vymyslel, že půjde na karneval do školky za upíra, tak jsme společně vymýšleli, jak by to mohlo vypadat. Po nocích jsem pak šila dlouhý černý plášť a vyráběla škrabošku. Nakonec byl syn nadšený, takže se úsilí vyplatilo. A až z kostýmu vyroste, můžeme ho poslat někam dál,“ vyjádřila se Veronika Wasserbauerová s tím, že půjčovné za masky jí přijde zbytečně vysoké, zvlášť pokud by měl člověk více dětí a chodil na karnevaly častěji.

Cena za zapůjčení se liší podle místa i typu převleku. Dětský kostým v meziříčské Maškaře vyjde na 120 korun na čtyři dny, dospělí zaplatí dvě stovky. Půjčovna v Polničce nabízí dětské masky za zmiňovaných zhruba 150 korun na týden a například v podniku Karneval v Jihlavě lze pořídit převlek za 180 korun za víkend.

Kam na karneval?

17. 2. Svratka, sokolovna, 14:00

17. 2. Smrček, kulturní dům, 15:00

18. 2. Hamry nad Sázavou, kulturní dům, 14:00

18. 2. Žďár nad Sázavou, Active – středisko volného času, 15:00

18. 2. Bory, kulturní dům, 14:00