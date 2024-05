Před bouřkami na Vysočině varují meteorologové. Jejich výskyt bude nejvýraznější odpoledne a v podvečer. Odborníci doplnili, že pokud se silnější bouřky v sobotu vyskytnou, hlavní riziko může být v kroupách.

Počasí tento víkend; Zdroj: S souhlasem ČHMÚ | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Kvůli počasí vyhlásili i nízký stupeň nebezpečí. Bouřky by mohly pokračovat i v noci na zítřek, přestože by byly slabší. „Opět se to týká zejména pásu od jižních Čech přes Vysočinu a na Moravu. Bouřky by mohly do této oblasti přinést pěknou zálivku, neměly by být ale nebezpečné,“ ujistili odborníci.

Podle meteorologů je paradoxně situace na neděli jasnější a jistější. „Odpoledne, v podvečer a večer budou šance na bouřku víceméně všude. První bouřky budou patrně vznikat už brzy odpoledne na horách nebo v blízkosti hor. Plošně jich nebude mnoho, rizika ale přinést mnohou,“ upozornili na svých sociálních sítích.